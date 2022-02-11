Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 11 Şubat 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Şubat 2022 tarihinde yapılan 458 bin 142 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 95.065 olarak açıklanırken; 253 kişi hayatını kaybetti, 85.758 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2022- 19:26