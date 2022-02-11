Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 39. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İlk 38 bölümü heyecanla izleyen seyirciler, yeni bölümü de merakla bekliyor. Yeni bölümü izlemek isteyenler arama motorlarında detayları araştırıyor. Kardeşlerim 39. bölüm ne zaman, Kardeşlerim 39. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, atv canlı yayın izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim 39. bölüm fragmanı ve en son yayınlanan bölümü... (KARDEŞLERİM - TEK PARÇA FULL HD İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 12 Şubat Cumartesi akşamı 39. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kardeşlerim dizisi, 38. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 39. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 39. bölüm fragmanı ve en son yayınlanan bölümü...

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KARDEŞLERİM 39. BÖLÜM KONUSU

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

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Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)

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