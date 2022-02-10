SURVIVOR NE ZAMAN? | 10 Şubat Survivor var mı? Survivor All Star 2021 bugün var mı? Survivor ne zaman?

SURVIVOR NE ZAMAN? | 10 Şubat Survivor var mı? Survivor All Star 2021 bugün var mı? Survivor ne zaman?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 9 Şubat Çarşamba günü eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da iki hafta süren SMS oylamasının ardından elenen isim Furkan Kızılay oldu. Yarışmanın izleyicileri 10 Şubat Perşembe günü Survivor olup olmadığını merak ediyor. Yapılan sorgularda, 10 Şubat Survivor, Survivor var mı? Survivor ne zaman? 2022 Survivor izle gibi ifadeleryer alıyor. Peki, 10 Şubat Survivor var mı? Survivor All Star 2021 bugün var mı? Survivor ne zaman?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 13:11