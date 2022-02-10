Survivor All Star 2022'de heyecan 9 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümle devam etti. Survivor'ın yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışma esnasında ise Ünlüler takımından Furkan Kızılay korkutan bir sakatlık yaşadı.
Survivor Furkan, yarışma esnasında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası başından yaralandı ve kanlar içinde yerde kaldı. Sağlık ekibi, Furkan Kızılay'a ilk müdahalede bulunurken, Furkan yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
KAŞINDA AÇILMA MEYDANA GELDİ
Survivor Furkan Kızılay, oyun sırasında elindeki nesnenin yüzüne sert bir şekilde çarpması sonrası yaralandı. Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Furkan'ın kaşında açılma meydana geldiği belirtildi.
FURKAN KIZILAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Furkan Kızılay'ın kaşının açılması sonrası açıklama yapan Doktor Serhad Ömercikoğlu, Furkan'ın kaşına dikiş atılması gerektiğini söyledi. Adaya veda eden isim olan Furkan Kızılay, geçtiğimiz hafta oynanan bir yarışmada da boynundan sakatlanmıştı.