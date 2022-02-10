Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler arasında kıyasıya bir mücadele yaşanırken, yarışmacılardan Furkan Kızılay'ın sakatlığı herkesi korkuttu. Başından ciddi şekilde yaralanan Furkan, oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sağlık ekibi, kanlar içinde yerde kalan Furkan Kızılay'a ilk müdahalede bulunurken, Survivor izleyicileri arama motorlarında Furkan Kızılay'ın son durumuyla ilgili bilgileri aratmaya başladı. İşte Furkan Kızılay'ın son durumuyla ilgili tüm bilgiler...

Survivor All Star 2022'de heyecan 9 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümle devam etti. Survivor'ın yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışma esnasında ise Ünlüler takımından Furkan Kızılay korkutan bir sakatlık yaşadı.

Survivor Furkan, yarışma esnasında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası başından yaralandı ve kanlar içinde yerde kaldı. Sağlık ekibi, Furkan Kızılay'a ilk müdahalede bulunurken, Furkan yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

KAŞINDA AÇILMA MEYDANA GELDİ

Survivor Furkan Kızılay, oyun sırasında elindeki nesnenin yüzüne sert bir şekilde çarpması sonrası yaralandı. Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Furkan'ın kaşında açılma meydana geldiği belirtildi.

FURKAN KIZILAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Furkan Kızılay'ın kaşının açılması sonrası açıklama yapan Doktor Serhad Ömercikoğlu, Furkan'ın kaşına dikiş atılması gerektiğini söyledi. Adaya veda eden isim olan Furkan Kızılay, geçtiğimiz hafta oynanan bir yarışmada da boynundan sakatlanmıştı.