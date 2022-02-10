Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin Erguvan karakteriyle başrol oynayan Pınar Deniz'in hayatıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kimdir? İşte Pınar Deniz ile ilgili tüm detaylar...
🎥PINAR DENİZ KİMDİR?
Yargı dizisi ile son döneme damga vuran isimlerden biri olan Pınar Deniz 4 Kasım 1993 tarihinde Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. 1.68 boyundaki oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisinde "Ceylin Erguvan Kaya" karakterini canlandırmaktadır.
🎬PINAR DENİZ DİZİLERİ
2014 - Sil Baştan
2015 - Beyaz Yalan
2016 - Vatanım Sensin
2018 - Bir Deli Rüzgar
2020 - Aşk 101, Menajerimi Ara
2021 - Kırmızı Oda, Yargı