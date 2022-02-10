PINAR DENİZ KİMDİR? Kaç yaşında, nereli? Boyu ve kilosu kaç? Pınar Deniz dizileri

Ekranların en çok izlenen dizilerinden Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz'in hayatıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Pınar Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Boyu ve kilosu kaç? Yargı dizisinde Ceylin Erguvan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Pınar Deniz ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 11:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022- 11:19