Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız 30. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 30. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız 30. bölümünde neler yaşanacak? Camdaki Kız 30. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Camdaki Kız tüm bölümlerine haberimizde ulaşabilirsiniz.

Camdaki Kız 30. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacal Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 30. bölümü, 10 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek.

Camdaki Kız 30. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 30. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Sedat'ı durdurmak için yanına giden Nalan ona hamile olduğu haberini verince bu haber Sedat'a yeniden umut verir. Rafet'in kendiyle ilgili kararından habersiz olarak eve dönen Sedat'ı bir sürpriz beklemektedir. Alp, Adil'in Cana'ya yardım ettiğini öğrenince onu arayarak Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi anlatır. Bu durumu öğrenince yıkılan Adil, gerçekleri Nalan'a anlatmakta kararlıdır.

Camdaki Kız 30. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 30. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE