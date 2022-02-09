Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 9 Şubat 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Şubat 2022 tarihinde yapılan 452 bin 363 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 108.563 olarak açıklanırken; 266 kişi hayatını kaybetti, 88.647 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 19:24