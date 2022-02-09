İstanbul Fatih'te Senegal'in kupa zaferi korku dolu anlar yaşattı

Afrika Uuslar Kupası final maçında Senegal penaltılar sonucunda Mısır'ı 4-3 mağlup ederek Afrika'nın en büyüğü olmuştu. Tarihinde ilk kez şampiyon olan Senagal'de büyük bir kutlama yaşanırken, İstanbul Fatih'te bir grup Senagalli şampiyonluğun ardından sokaklarda koşup kutlama yapınca mahalle sakinleri sokaktan gelen çığlıkları duyunca kısa süreli korku ve tedirginlik yaşadı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 10:30