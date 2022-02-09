Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, 422 sözleşmeli yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada işe alım kılavuzu da yayımlandı. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alım şartları neler? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın personel alımı için aradığı şartlara ve başvuru ilanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, 422 sözleşmeli yeni personel alınacağını duyurdu. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (422) adet sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alınacaktır.

Başvurular 08 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı unvanda sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

c. 2020-KPSS'den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 70 puana sahip olmak.

d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

e. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

· Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak

· Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

· Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

g. Askerlik durumu itibariyle;

· Askerlikle ilgisi bulunmamak

· Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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ÖZEL ŞARTLAR

a. ÇEVRE MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Çevre Mühendisliği" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

b. İNŞAAT MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "İnşaat Mühendisliği" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

c. MAKİNE MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

d. HARİTA MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

e. ELEKTRİK MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

f. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

g. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Jeofizik Mühendisliği" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

h. MİMAR: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Mimarlık" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

i. ŞEHİR PLANCISI: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Şehir ve Bölge Planlama" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

j. BÜRO PERSONELİ (Taşra): Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama" bölümlerinden ön lisans mezunu olmak.

k. BÜRO PERSONELİ (Merkez): Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler,Ekonomi " bölümlerinden lisans mezunu olmak.

👉ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

a. Başvurular 08 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

c. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek alınacağından, adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

d. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

e. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Atamaları yapılanların atamaları iptal edilecek ve Bakanlığımız tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

👉ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE GÖREVE BAŞLATMA

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların 3 katı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 1 yıl için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığımızın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmek, işe başlamak üzere sözleşmelerini imzalamak için, belirlenecek süre içerisinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne bizzat müracaat edecektir.