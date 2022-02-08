EKPSS tercih işlemlerini yapanları bugün büyük bir heyecan sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, atamalar için 8 Şubat'ı işaret etmişti.Binlerce kişi büyük bir heyecanla "EKPSS sonuçları açıklandı mı, atama bugün mü yapılacak? Tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?" sorularına cevap arıyor. İşte tüm detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada engelli memur atamalarının 8 Şubat'ta yapılacağını duyurmuştu. Ve büyük gün geldi çattı. Binlerce kişi büyük bir heyecanla "EKPSS sonuçları açıklandı mı, atama bugün mü yapılacak? Tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?" sorularına cevap arıyor.



EKPSS tercih işlemlerini yapanları bugün büyük bir heyecan sardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan atamalr için bugünü işaret etmişti. Sabahtan bu yana sonuç aramaları sıklaşmış durumda... Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı, atama bugün mü yapılacak? Tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?



EKPSS sonuçlarına nasıl bakılır?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecektir.

EKPSS sonuçları, açıklandığında aşağıdaki link üzerinden sonuç sorgulama yapabilirsiniz…

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.