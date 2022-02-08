Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada engelli memur atamalarının 8 Şubat'ta yapılacağını duyurmuştu. Ve büyük gün geldi çattı. Binlerce kişi büyük bir heyecanla "EKPSS sonuçları açıklandı mı, atama bugün mü yapılacak? Tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?" sorularına cevap arıyor.
EKPSS tercih işlemlerini yapanları bugün büyük bir heyecan sardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan atamalr için bugünü işaret etmişti. Sabahtan bu yana sonuç aramaları sıklaşmış durumda... Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı, atama bugün mü yapılacak? Tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?
EKPSS sonuçlarına nasıl bakılır?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecektir.
EKPSS sonuçları, açıklandığında aşağıdaki link üzerinden sonuç sorgulama yapabilirsiniz…
❗8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 7, 2022
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
TARİH DEĞİŞTİ!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.