YENİ DİZİ Üç Kız Kardeş zaman başlıyor? Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yönetmenliğini Eda Teksöz’ün üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş heyecanla bekleniyor. İzleyicileri ekranlara kilitleyecek olan yeni dizinin ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı merak konusu. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi konusu ne ve hangi kanalda yayınlacak? İşte Üç Kız Kardeş ile ilgili tüm merak edilenler…

Ekranlara yeni bir dizi daha izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor... Yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, yeni tanıtımıyla izleyiciyle buluştu. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlacak? İşte Üç Kız Kardeş ile ilgili tüm merak edilenler…



İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin ilk tanıtımı dikkat çekti.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?



Kanal D'nin, yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş'in ilk tanıtımı yayınlandı.

Üç Kız Kardeş dizisi 22 Şubat Salı günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.