Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yargı'nın 19. bölümü yayınlandı. Diziyi sevenler bölümü merakla takip etmişti. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 19. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 19. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı'nın 19. bölümü 6 Şubat Pazar günü ekranlara geldi. Yargı 19. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 19. bölümü...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 19. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 19. BÖLÜM İZLE

Yargı'nın 6 Şubat Pazar günü yayınlanan 19. Bölümde yeni iddianame hem Ilgaz'ı, hem de Ceylin'i zor duruma sokuyor!

Birlikteyken her sorunun üstesinden kolayca gelebilen Ceylin ve Ilgaz hiç ummadıkları bir problem ile karşı karşıyadır. Onlara güç veren bu yoldaşlık, istemeden de olsa başlarına başka belalar açacak gibidir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 19. BÖLÜM İZLE

Adalet anlayışı tartışılmaz olan Pars Savcı'yı zor günler ve geceler beklemektedir. Doğru bildiği gerçekler ile ortaya atılı beyanların karışıklığı, onu hem kendisi hem de adalet anlayışı arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır. Hem Laçin'in ihanetiyle hem de oğlunun davasıyla cebelleşen Yekta Tilmen'i ise, her iki meselede de elini güçlendirecek yeni deliller beklemektedir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 19. BÖLÜM İZLE

Ceylin'i aklamak için elinden geleni ardına koymayan Ilgaz, bir yandan da kendisini karalayan bir oluşumun içine düşmüştür. Bir hukuk savaşı olarak başlayan "aklanma" süreci, cepheleri de iyiden iyiye belli ederek gerçek bir savaşa dönüşmek üzeredir. Ilgaz ve Ceylin etraflarına sızdırmadan her şeyi usulünce halletmeye alışık olsalar da atılan çamur etrafı kaplayacak kadar kirletecek gibidir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 19. BÖLÜM İZLE