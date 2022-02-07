Gençlik ve Spor Bakan Muharrem Kasapoğlu'dan öğrencilere müjde! Yurtlardaki ücretsiz internet kotası iki katına çıkıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtta kalan öğrencilere müjdeli bir haber verdi. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurtlardaki inter kotasının iki kat artırılarak 32 GB’a çıkarılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." dedi.

Gençler istedi, biz yaptık!



GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik. pic.twitter.com/qEdNkyKqkH — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 7, 2022

Geçtiğimiz haftalardaki bir programı kapsamında Trabzon'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada gençlerle bir araya gelmişti.



Başkan Erdoğan, KYK yurtlarındaki internet kotasının iyileştirmesi ile ilgili bir soruya, "Bu konuda öğrencilerimizi rahatlatacağız. Önümüzdeki dönemde artırımı yapıyoruz" diyerek müjdeyi vermişti.