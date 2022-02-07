İzleyenleri ekran başına kilitleyen Buz Depremi filmi, ilgiyle takip ediliyor. Korkunç bir deprem felaketini konu alan buz depremi filminin konusu ve oyuncuları, film özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. Peki, Buz Depremi filmi konusu nedir? Buz Depremi filmi oyuncuları kim?

Deprem felaketini ele alan ve fay hatlarının incelenmesi durumunda gerçeklerle yüzleşecek olan, bölgedeki insanların hayatını tehlikeye sokacak olan depremi konu alan Buz Depremi filmi için heyecan dorukta.

Bilim insanlarının Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda gerçeklerle yüzleştiği görülen araştırmacılar buldukları karşısında şok olacaklar. Araştırmacıların sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçtikleri film, bilim kurgu türünde olup 2010 yılı yapımıdır. Bu akşam TV ekranlarında yayınlanacak olan filmi izleyenler tekrar izlemek isteyecek olup ilk kez izleyecek olanlar için ise heyecan dorukta. Buna göre; Buz Depremi filmi konusu nedir? Buz Depremi oyuncu kadrosunda kimler var?

BUZ DEPREMİ FİLMİ KONUSU

Bilim insanları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.

BUZ DEPREMİ OYUNCULARI

Brendan Fehr, Victor Garber, Jodelle Ferland, Nicholas Carella, Aaron Pearl

Buz Depremi Türü: Bilim Kurgu

Buz Depremi Yönetmeni: Paul Ziller

Buz Depremi Senaristi: Paul Ziller , David Ray