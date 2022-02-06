Tespih sanatçısı ve koleksiyoncu Yusuf Ekşioğlu öncülüğünde tasarlanarak Kastamonu'da yapılan tespih görenleri kendine hayran bırakıyor. Tespihin yapılışı, kullanılan malzeme ve ülkenin seçkin ustalarının çalışmasıyla Türkiye'de şu anda tek olmak özelliği taşıyan tespihin yapımına 2021 Temmuz ayında başladı.
Türkiye’de sadece tek! İşte 9 ustanın 7 ay çalışarak yaptığı ve görenleri kendine hayran bırakan tespih
Türkiye'nin en seçkin 9 ustası tarafından 7 aylık çalışmayla yapılan ve Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 90 santimetrelik tespih, görenleri kendine hayran bırakıyor. Tespihin yapılışı, kullanılan malzeme ve ülkenin seçkin ustalarının çalışmasıyla Türkiye'de şu anda tek olmak özelliği taşıyan tespihin yapımına 2021 Temmuz ayında başladı. İşte detaylar...
9 seçkin usta, 7 ay titizlikle çalıştı. Her bir habbesi 22x27 milimetre olmak üzere sistemi ile birlikte toplam uzunluğu 90 santimetreyi bulan tespih görenleri kendine hayran bıraktı.
"100 YIL SONRADA BU TESPİHİ YAPARAK ANILMAK İSTENDİM"
Uzun zamandır tespihlere ilgi duyduğunu anlatan tespih sanatçısı ve koleksiyoncu Yusuf Ekşioğlu, "6 yıldır kadarda kendime has küçük bir koleksiyon oluşturdum. Gün geçtikçe de bu koleksiyon çoğaldı. Lakin baktığımız zaman ve piyasada ustaların çalışmasını gördüğümde hep standart bir kalıp üzerinden ilerleniyor. Ne yapılabilir diye düşündüm ve böyle bir proje aklıma geldi. Böyle bir tespih ortaya koyarsam bundan 100 yıl sonrada bu eser birinin eline geçtiğinde demek ki 100 yıl öncede böyle bir çalışma yapmışlar diye anılırız diye düşündüm" dedi.