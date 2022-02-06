Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 6 Şubat)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Şubat tarihinde yapılan 412 bin 352 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 87.934 olarak açıklanırken; 201 kişi hayatını kaybetti, 76.552 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 19:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 19:46