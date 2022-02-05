TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 50. bölümü yayınlandı. TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Gönül Dağı'nın yeni bölümü heyecanla takip edildi. Dizinin televizyon gösterimini kaçıranlar arama motorlarında 50. bölümü izlemek için araştırmalar yapıyor. | Gönül Dağı 50. bölüm İZLE - Gönül Dağı son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan 50. bölüm ile devam etti.. Gönül Dağı dizisi 50. bölümüyle 5 Şubat Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 50. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM FULL İZLE

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GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM KONUSU

Amcaoğullarına destek sağlanmasıyla, üzerlerindeki kasvet dağılmış haldedir. Yeniden motive olup kolları sıvayan amcaoğulları, uçan arabayı bitirip sunmak için hazırlıklara başlar. Her şeylerini adadıkları bu süreç, onları nasıl bir yolculuğa sürükleyecek?

Öte yandan Sefer ise hastalığının ilerlemesinin getirdiği yeni problemlerle umutsuzluğa kapılmış haldedir. Sefer'in umutsuz, kendini eve kapatmış hali herkesi çok üzerken, Ciritçi Abdullah duruma müdahale eder. Ciritçi Abdullah, Sefer'i bozkırda zeytin ağacı arayacakları bir yolculuğa çıkarırken bu yolculuk, Sefer üzerinde nasıl bir dönüşüme vesile olacak?

GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE