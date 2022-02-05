ENES ÜNAL KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Enes Ünal'ın mevkisi ne? Enes Ünal kariyeri

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Enes Ünal, takımını sırtlamaya devam ediyor. Milli futbolcu, takımının Levante'yi ağırladığı ve 3-0 kazanılan maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak galibiyette başrol oynadı. Enes Ünal'ın başarılı performansı sonrası futbolseverler, arama motorlarında Enes Ünal ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Enes Ünal kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Enes Ünal'ın mevkisi ne? Milli futbolcu Enes Ünal ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Bu sezon formasını giydiği Getafe'de başarılı bir performans sergileyen Enes Ünal, gollerine devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu, İspanya La Liga'nın 23. haftasında takımının sahasında Levante'yi ağırladığı maçı da boş geçmedi. Milli futbolcu, 1 ve 29. dakikalarda attığı iki golle Getafe'nin 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı. Getafe - Levante maçı sonrası ise futbolseverler, arama motorlarında Enes Ünal ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. İşte Enes Ünal'ın kariyeri...

⚽ENES ÜNAL KİMDİR?

10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Enes Ünal, futbola Bursaspor altyapısında başladı. 2013 yılında Bursaspor A takımına yükselen Enes, 2015 yılında 4.45 milyon Euro karşılığında İngiliz devi Manchester City'e transfer olarak büyük yankı uyandırdı.

Manchester City'de forma şansı bulamayan 24 yaşındaki forvet, sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente'de kiralık olarak forma giymesinin ardından 2017 yılında 14 milyon Euro karşılığında Villarreal'e gönderildi.

Villarreal'e transfer olduktan bir sezon sonra Real Valladolid'e kiralanan milli futbolcu, 2020'de 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Getafe'ye transfer oldu.

Bu sezon Getafe formasıyla 21 maçta 7 gol atan Enes Ünal, A Milli Takım formasıyla çıktığı 24 maçta ise 2 gol kaydetti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 1.87 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.