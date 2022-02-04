Süper Lig'de devre arası transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Antalyaspor, dünyaca ünlü yıldız Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı. Luiz Adriano'nun yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar, pozisyonu gibi detaylar arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Luiz Adriano kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, Brezilyalı yıldız Luiz Adriano'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Süper Lig'e gelen yıldız isimlere bir yenisi daha eklendi. Luiz Adriano'nun kariyeri ve yaşamı merak konusu oldu. Peki, Luiz Adriano kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor?

LUIZ ADRIANO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Luiz Adriano, 12 Nisan 1987 yılında Brezilya, Porto Alegre'de dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Brezilya'nın köklü kulüplerinden İnternacional'de başladı. Yıldız futbolcu sırasıyla hakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formalarını terletti. Kariyerinde 491 maçta oynayan Luiz Adriano 194 gol atarken, 69 asist yaptı. 34 yaşındaki yıldız, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.