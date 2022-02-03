Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız 29. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 29. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız 29. bölümünde neler yaşanacak? Camdaki Kız 29. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Camdaki Kız tüm bölümlerine haberimizde ulaşabilirsiniz.

Camdaki Kız 19. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 29. bölümü, 3 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek. Camdaki Kız 29. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

Camdaki Kız 19. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 19. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Sedat'ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, aynı anda hamile olduğu haberini alır. Rafet ise Sedatla ilgili planı için eski bir dostunun yardımını ister. Cavit'in intikam peşinde yaptığı planlar, Koroğlu ailesini günden güne daha zor bir konuma sokacaktır.

Camdaki Kız 19. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 19. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE