Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 1 Şubat)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Şubat tarihinde yapılan 452 bin 173 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 102.601 olarak açıklanırken; 198 kişi hayatını kaybetti, 87.562 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 20:02 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022- 20:04