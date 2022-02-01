OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022 | Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

Eylül ayından bu yana yüz yüze devam eden eğitim-öğretim hayatı, 21 Ocak Cuma günü alınan karnelerle yarıyıl (sömestr) tatiline girdi. Son günlerde artan yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son noktayı koydu. Peki; Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? 15 tatil uzayacak mı? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...

18 milyon öğrenci, 21 Ocak Cuma günü, Eylül ayında başlayan yüzyüze eğitime ara verdi ve yarıyıl karnelerini aldı. Artan yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle eğitim-öğretime verilen 15 günlük aranın uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu edilirken; veliler de "Okullar ne zaman açılacak?", "15 tatili uzadı mı?" şeklinde sorulara yanıtlar arıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer'den açıklama geldi.

"7 ŞUBAT'TA BULUŞUYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi. Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat'ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YARIYIL TATİLİ UZADI MI?

21 Ocak Cuma günü başlayan sömestr tatili, 7 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.