Destan dizisi son olarak 8. bölümüyle ekran karşısında sevenleriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kalp Yarası 9. bölüm full izle, atv Destan 9. bölüm fragmanı, Destan yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Destan dizisinin 9. bölüm 3. fragmanı ve en son yayınlanan bölümü...

Destan dizisi son olarak 8. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kalp Yarası 9. bölüm full izle, atv Destan 9. bölüm fragmanı, Destan yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Destan dizisinin 9. bölüm 3. fragmanı ve en son yayınlanan bölümü...

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DESTAN 9. BÖLÜM KONUSU

Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir. Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!