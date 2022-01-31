Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Yunus Emre Özden, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Yunus Emre Özden, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Yunus Emre Özden kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Yunus Emre Özden nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Yunus Emre Özden oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Yunus Emre Özden'in kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

29.03.1993 İstanbul / Silivri doğumlu Yunus Emre Özden 29 yaşındadır. 1.85 boyunda ve 82 kilo olan Özden 2 çocuklu ailenin tek oğludur. Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik eğitimi aldı. Genç yaşında modellik yapmaya başladı. Özden küçükken dövüşçü olmak istemiş ancak ailesi buna izin vermemiş. Sonrasında spor salonunda keşfedilmiş ve dövüşlere katılmış. Dövüşe katılan Özden, 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si oldu.