Haberler Haberler Haberleri Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 31 Ocak)
Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 31 Ocak)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Ocak tarihinde yapılan 435 bin 513 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 93.261 olarak açıklanırken; 182 kişi hayatını kaybetti, 93.438 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Ocak tarihinde yapılan 435 bin 513 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 93.261 olarak açıklanırken; 182 kişi hayatını kaybetti, 93.438 hasta da iyileşti.