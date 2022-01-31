Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 31 Ocak)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Ocak tarihinde yapılan 435 bin 513 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 93.261 olarak açıklanırken; 182 kişi hayatını kaybetti, 93.438 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 20:04 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022- 20:06