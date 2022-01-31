Milli Piyango'nun düzenlediği 31 Ocak 2022 Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanacak. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli olacak. İşte 26 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLDİ? ÇILGIN AYISAL LOTO NEREDEN İZLENİR?
31 Ocak tarihinde yapılacak Sayısal Loto çekiliş 21:30'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı yaşanacak. Bir sonraki çekiliş 2 Şubat Çarşamba günü yapılacak.
29 OCAK CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI