Konusu ile dikkat çeken Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, 18. bölümüyle izleyici ile buluşacak. Yargı dizisinin takipçileri sık sık yeni bölüm ile ilgili araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda, Yargı 18. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle ifadeleri yer alıyor. İşte Yargı dizisinin 18. bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 30 Ocak Pazar günü ekranlara gelecek. Yargı 18. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri...

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YARGI 18. BÖLÜM KONUSU

Soruşturmanın sonunda çıkan sonuç herkesi şaşırtıyor!

Ceylin ve Ilgaz arasındaki ilişki artık iyiden iyiye oturmaya başlamıştır. Bu durumdan rahatsız olan Gül durumu netleştirmek için Metin ile konuşmaya gider. Diğer taraftan da sular durulmaz. Neva duruşma sırasında kötü bir olayla karşılaşır.

Soruşturmanın sonunda çıkan bir delil ise başta Pars olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

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Ceylin ve Ilgaz'ın evliliği aile içinde karmaşaya neden oluyor!

Birlikte yaşamaya başlayan Ilgaz ve Ceylin'in durumu başta Gül ve Metin olmak üzere insanların dikkatini çeker. Her şeyin usulüne göre yapılmasını isteyen Gül, Metin ile konuşunca Ilgaz da babasının tepkisiyle karşılaşır.

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