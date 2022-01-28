Yalnız Kurt dizisi 2. bölüm fragman izle

ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Heyecanın ve nefes kesen sahnelerin bir an olsun eksik olmadığı Yalnız Kurt'ta Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay başrolü paylaşıyor. İşte nefesleri kesen Yalnız Kurt dizisinin 2. bölümünün fragmanını izle...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2022- 01:14 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022- 01:21