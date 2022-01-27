Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 27 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Ocak 2022 tarihinde yapılan 424 bin 164 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 82.180 olarak açıklanırken; 174 kişi hayatını kaybetti, 83.225 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 19:21 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022- 19:24