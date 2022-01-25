İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaşanan olumsuz şartlara karşı 6 yeni tedbir alındığını duyurdu. Karara göre, kamu kurum ve kuruşlarında çalışan malul, engelli ve hamileler 28 Ocak Cuma gününe kadar izinli sayılacak. Üniversiteler 31 Ocak Pazartesi gününe kadar eğitime ara verecek. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde de 28 Ocak Cuma gününe kadar eğitime ara verilecek. İstanbul'da otogardan çıkışlar çarşamba günü 09.00'a kadar durduruldu. İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Karla mücadele çalışmaları devam ederken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır" denildi. İşte İstanbul'daki son gelişmeler...

İstanbul yoğun Kar yağışına teslim oldu... Yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı, kazalar meydana geldi, toplu taşımada yoğunluk yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yoğun Kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin idari izinli olacağını açıkladı. Vali Yerlikaya, saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu. İşte dakika dakika İstanbul'da yaşananlar ve kar nedeniyle alınan tedbirler...

13.30 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 yeni tedbir açıkladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

4- İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan "Kış Tedbirleri Genelgesi" kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve Trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.