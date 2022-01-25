Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşındadır? Hangi takımlarda oynamıştır? Kaç gol atmıştır?

Galatasaray'ın eski yıldızı 36 yaşındaki golcü Bafetimbi Gomis, Al Hilal'den ayrıldı. Gomis'in adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile geçiyor. Peki Bafetimbi Gomis kimdir? Hangi takımlarda oynamıştır? Kaç gol atmıştır?

Galatasaray'ın eski yıldızı 36 yaşındaki golcü Bafetimbi Gomis, Al Hilal'den ayrıldı. Gomis'in adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile geçiyor. Peki Bafetimbi Gomis kimdir? Hangi takımlarda oynamıştır? Kaç gol atmıştır?

BAFETIMBI GOMIS KİMDİR?

Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı oldu. Söz konusu dönemde kazanılan şampiyonlukta en çok katkı veren isimlerden biri olan golcü futbolcu, daha sonrasında Al Hilal'in yolunu tuttu.

Gomis geçen sezon 42 maçta 30 gol atarken Al-Hilal Riyad formasıyla çıktığı 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaptı. Gomis bu sezon ise 19 maçta 9 gol kaydetti.

Galatasaray, Gomis'i 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'dan 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmişti. Yıldız oyuncu kariyerinde, Troyes, Marsilya, Lyon ve St. Etienne formaları da giydi.