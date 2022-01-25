Bankalar tatil mi? Bankalar açık mı, çalışıyor mu? 25 Ocak Salı banka çalışma saatleri

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası İstanbul Valiliği'nden yeni kararlar gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar sık sık yeni gündemi takip etmeye çalışırken, son dakika bilgilerine de erişmek istiyor. Valilik tarafından kamuda çalışan görevli memur, işçi ve diğer personeller idari izinli sayılırken, bankaların açık olup olmadığı da merak edilen bir diğer konu oldu. Peki; 25 Ocak Salı (bugün) bankalar açık mı? Bankalar çalışıyor mu? İşte tüm bilgiler...

Bankaların çalışma saatleri, 25 Ocak Salı günü kamu çalışanlarına verilen kar izninin ardından vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Kar nedeniyle İstanbul'da kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Bankacılık işlemlerini salı günü tamamlamayı planlayan vatandaşlar, özel ve devlet bankalarının çalışma saatlerine odaklandı. Valilikten yapılan açıklamada kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin bugün izinli sayılacaklarını duyurdu. Özel banka çalışanları memur olmadığı için açık olması bekleniyor.

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerini kullandı.

Özel bankalar devlete bağlı olmadığı için kamu kuruluşu sayılmıyor. Dolayısı ile özel bankaların bugün açık olması bekleniyor. Devlet bankalarının da bugün çalışması bekleniyor.

25 OCAK BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.