Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 24 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Ocak 2022 tarihinde yapılan 401 bin 636 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 67.023 olarak açıklanırken; 156 kişi hayatını kaybetti, 78.362 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 20:12