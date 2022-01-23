Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 23 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Ocak 2022 tarihinde yapılan 392 bin 281 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 65.503 olarak açıklanırken; 185 kişi hayatını kaybetti, 75.422 hasta da iyileşti...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 19:18