Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 21 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Ocak 2022 tarihinde yapılan 416 bin 453 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 72.555 olarak açıklanırken; 181 kişi hayatını kaybetti, 87.192 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 19:36 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022- 19:42