Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 20 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Ocak 2022 tarihinde yapılan 414 bin 312 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 71.843 olarak açıklanırken; 166 kişi hayatını kaybetti, 85.948 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 19:15