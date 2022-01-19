Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 19 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Ocak 2022 tarihinde yapılan 412 bin 031 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 72.615 olarak açıklanırken; 176 kişi hayatını kaybetti, 84.426 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 19:48