Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Ocak 2022 tarihinde yapılan 364 bin 426 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 54.100 olarak açıklanırken; 136 kişi hayatını kaybetti, 68.895 hasta da iyileşti..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 19:24