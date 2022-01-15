Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Ocak 2022 tarihinde yapılan 384 bin 263 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 63.967 olarak açıklanırken; 177 kişi hayatını kaybetti, 52.016 hasta da iyileşti..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2022- 20:07