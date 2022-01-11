Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 11 Ocak)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Ocak 2022 tarihinde yapılan 430 bin 253 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 74.266 olarak açıklanırken; 137 kişi hayatını kaybetti, 39.226 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 20:59 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022- 21:01