Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 10 Ocak)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Ocak 2022 tarihinde yapılan 403 bin 104 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 65.236 olarak açıklanırken; 141 kişi hayatını kaybetti, 38.242 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Ocak 2022 tarihinde yapılan 403 bin 104 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 65.236 olarak açıklanırken; 141 kişi hayatını kaybetti, 38.242 hasta da iyileşti.

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