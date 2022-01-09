09 Ocak 2022, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 9 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Ocak tarihinde yapılan 384 bin 049 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 61.727 olarak açıklanırken; 173 kişi hayatını kaybetti, 35.163 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Ocak tarihinde yapılan 384 bin 049 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 61.727 olarak açıklanırken; 173 kişi hayatını kaybetti, 35.163 hasta da iyileşti.


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