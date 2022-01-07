07 Ocak 2022, Cuma

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 7 Ocak 2022)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.01.2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ocak 2022 tarihinde yapılan 406 bin 796 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 63.214 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 29.197 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ocak 2022 tarihinde yapılan 406 bin 796 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 63.214 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 29.197 hasta da iyileşti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
Fenerbahçe’ye 2 süper yetenek daha biri 18 diğeri 20 yaşında... Fenerbahçe'ye 2 süper yetenek daha biri 18 diğeri 20 yaşında...
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör