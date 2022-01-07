07 Ocak 2022, Cuma
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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 7 Ocak 2022)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ocak 2022 tarihinde yapılan 406 bin 796 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 63.214 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 29.197 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ocak 2022 tarihinde yapılan 406 bin 796 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 63.214 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 29.197 hasta da iyileşti.
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