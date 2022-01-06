06 Ocak 2022, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 6 Ocak 2022)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 Giriş Tarihi: 06.01.2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ocak 2022 tarihinde yapılan 418 bin 823 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 68.413 olarak açıklanırken; 156 kişi hayatını kaybetti, 25. 502hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ocak 2022 tarihinde yapılan 418 bin 823 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 68.413 olarak açıklanırken; 156 kişi hayatını kaybetti, 25. 502hasta da iyileşti.


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