Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 6 Ocak 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ocak 2022 tarihinde yapılan 418 bin 823 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 68.413 olarak açıklanırken; 156 kişi hayatını kaybetti, 25. 502hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ocak 2022 tarihinde yapılan 418 bin 823 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 68.413 olarak açıklanırken; 156 kişi hayatını kaybetti, 25. 502hasta da iyileşti.







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