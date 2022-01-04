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FIFA Puskas Ödülü'nün finalistleri açıklandı

FIFA Puskas Ödülü’nün finalistleri açıklandı
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

2021 FIFA Puskas Ödülü için yarışacak 3 finalist belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, unutulmaz Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri verilen "en iyi gol" ödülü için yarışacak adayların sayısı, 17 Aralık'ta sona eren oylama sonucu 3'e düşürüldü.

Ödülün sahibi, FIFA'nın belirlediği jürinin gerçekleştireceği oylamanın ardından 17 Ocak'ta İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek FIFA En İyiler Ödülleri töreninde açıklanacak.

Adaylar ve gollerin atıldığı maçlar şöyle:

Erik Lamela (Arjantin): Arsenal-Tottenham (İngiltere Premier Lig)

Patrik Schick (Çekya): Çekya-İskoçya (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası)

Mehdi Taremi (İran): Chelsea-Porto (UEFA Şampiyonlar Ligi)

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