03 Ocak 2022, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 3 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 Giriş Tarihi: 03.01.2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Ocak tarihinde yapılan 368 bin 913 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 44.869 olarak açıklanırken; 160 kişi hayatını kaybetti, 27.492 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Ocak tarihinde yapılan 368 bin 913 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 44.869 olarak açıklanırken; 160 kişi hayatını kaybetti, 27.492 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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