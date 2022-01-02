Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 2 Ocak)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Ocak tarihinde yapılan 362 bin 836 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 33.520 olarak açıklanırken; 129 kişi hayatını kaybetti, 22.161 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Ocak tarihinde yapılan 362 bin 836 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 33.520 olarak açıklanırken; 129 kişi hayatını kaybetti, 22.161 hasta da iyileşti.

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