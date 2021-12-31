Sporda 2021 böyle geçti! İşte yılın kareleri
2021 yılının sona ermesiyle birlikte sporda en dikkat çeken fotoğraflar da belli oldu. İşte İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) objektiflerine yansıyan 'o an'lar...
1. Süper Lig`in 19. haftasında yoğun kar yağışı altında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçında konuk ekibin beyaz renkte forma giymesi gündeme oturdu. (16.1.2021)
2. Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta saha zemini adeta çamur deryasına döndü. (14.2.2021)
4. Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golü atan Yusuf Sarı'nın sevinci, objektife böyle yansıdı. (19.2.2021)
5. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. (18.1.2021)
7. 43. İstanbul Maratonunda Avrupa ve Asya'yı bir birine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü böyle geçildi. (7.11.2021)
8. Formula 1 Türkiye Grand Prix`sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı. (10.10.2021)
9. TFF Süper Kupa`da Medipol Başakşehir`i 2-1 mağlup eden Trabzonspor, kupanın sahibi oldu. (27.1.2021)
10. İstanbul'da oynanması planlanan ancak daha sonra Portekiz`e alınan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi kupa, mega kente geldi. (21.4.2021)
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