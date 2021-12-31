31 Aralık 2021, Cuma

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Sporda 2021 böyle geçti! İşte yılın kareleri

2021 yılının sona ermesiyle birlikte sporda en dikkat çeken fotoğraflar da belli oldu. İşte İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) objektiflerine yansıyan 'o an'lar...

Sporda 2021 böyle geçti! İşte yılın kareleri
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

1. Süper Lig`in 19. haftasında yoğun kar yağışı altında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçında konuk ekibin beyaz renkte forma giymesi gündeme oturdu. (16.1.2021)

Sporda 2021 böyle geçti! İşte yılın kareleri

2. Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta saha zemini adeta çamur deryasına döndü. (14.2.2021)

Sporda 2021 böyle geçti! İşte yılın kareleri

3. Beşiktaş, Süper Lig Şampiyonluğunu Boğaz'daki turla kutladı. (19.5.2021)

Sporda 2021 böyle geçti! İşte yılın kareleri

4. Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golü atan Yusuf Sarı'nın sevinci, objektife böyle yansıdı. (19.2.2021)

Sporda 2021 böyle geçti! İşte yılın kareleri

5. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. (18.1.2021)

Sporda 2021 böyle geçti! İşte yılın kareleri

6. Süper Lig'de 16. şampiyonluğuna uzanan Beşiktaş, kupasını aldı. (19.5.2021)

Sporda 2021 böyle geçti! İşte yılın kareleri

7. 43. İstanbul Maratonunda Avrupa ve Asya'yı bir birine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü böyle geçildi. (7.11.2021)

Sporda 2021 böyle geçti! İşte yılın kareleri

8. Formula 1 Türkiye Grand Prix`sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı. (10.10.2021)

Sporda 2021 böyle geçti! İşte yılın kareleri

9. TFF Süper Kupa`da Medipol Başakşehir`i 2-1 mağlup eden Trabzonspor, kupanın sahibi oldu. (27.1.2021)

Sporda 2021 böyle geçti! İşte yılın kareleri

10. İstanbul'da oynanması planlanan ancak daha sonra Portekiz`e alınan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi kupa, mega kente geldi. (21.4.2021)

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