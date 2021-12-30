Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 30 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Aralık tarihinde yapılan 369 bin 647 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 39.681 olarak açıklanırken; 139 kişi hayatını kaybetti, 24.854 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Aralık tarihinde yapılan 369 bin 647 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 39.681 olarak açıklanırken; 139 kişi hayatını kaybetti, 24.854 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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