Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 29 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Aralık tarihinde yapılan 366 bin 363 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 36.684 olarak açıklanırken; 142 kişi hayatını kaybetti, 25.638 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Aralık tarihinde yapılan 366 bin 363 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 36.684 olarak açıklanırken; 142 kişi hayatını kaybetti, 25.638 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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